В Зауралье стало меньше завозных случаев Covid-19

В Курганской области 16 июня подтверждено девять новых случаев коронавирусной инфекции. Пять человек инфицировались при контакте с заболевшими, четыре случая – завозные.

Как уточняет оперативный штаб региона, Covid-19 подтвердился у жителей Кургана, Петуховского, Сафакулевского, Кетовского, Лебяжьевского районов, контактировавших с заболевшими. Еще четыре человека заболели после того, как посетили Югру и Ямал. Это жители Кургана, Петуховского и Мишкинского районов.

С начала пандемии в области заболели 422 человека. По выздоровлению уже выписаны 243 человека.

Как сообщал «Новый День», с 15 июня иногородним гражданам запрещен въезд на территорию Курганской области, если они не могут предъявить отрицательный тест на коронавирус. Также с 15 июня в области начал действовать обязательный масочный режим. Маски необходимо носить в любых общественных местах, где оказывают какие-либо услуги. В общественном транспорте необходимо также надевать перчатки.

Курган, Дарья Котова

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