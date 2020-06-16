«30 лет без вложений»: губернатор Шумков анонсировал ключевые для региона стройки ЖКХ

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 16 июня в своем аккаунте в Инстаграм написал о проектах, которые власти запускают для модернизации региональной сферы ЖКХ. Глава региона подчеркнул, что в указанную сферу масштабных вложений не было более 30 лет.

Проекты, о которых рассказал губернатор Шумков, касаются Кургана, Шадринска, Далматово и нескольких районов области.

В Кургане, напомнил Шумков, запланировано строительство системы канализации Восточного микрорайона. «Сейчас готовимся к реконструкции городской КНС (канализационно-насосная станция, – прим. Ред.). Далее на очереди – коллектор на ул. Куйбышева. Объект более сложный, чем коллектор на Омской, который сделан в прошлом году, потому времени и внимания потребует больше. Общий объём «капов» по этим обьектам – более 450 млн рублей. В прошлом году поменяли систему ливневой канализации под проспектом Конституции, а также большинство сетей под строящейся улицей Мальцева. Ведутся проектные работы по созданию нового водозабора, чтобы город тоже получил чистую воду. Сумма будущих капвложений – более, чем 1,5 млрд рублей», – уточнил Шумков.

Губернатор отметил, что не все работы идут быстро. «Поскольку не все поняли, что время «придуриваться», изображая бурную деятельность, прошло», – отметил Шумков.

В районах также будут реализованы дорогостоящие проекты. В Мокроусово в 2019 году закончили строительство системы водоснабжения. В Далматово и в Каргаполье в текущем году начали модернизацию канализационных очистных. Эти объекты Шумков назвал «многострадальными». «Практически строим их заново, так как за многие десятилетия без ремонта от них мало, что осталось. Общий объём капитальных вложений – почти 400 млн рублей», – добавил Шумков.

Запланировано проектирование аналогичного объекта в Варгашах, затем там планирует строительство очистных. «Средства на эти объекты вошли в индивидуальную программу развития Курганской области, утверждённую правительством РФ», – напомнил Шумков.

Сотни миллионов потребуются на продолжение работ в Шадринске, где в 2019 году были построены очистные, сейчас начинается комплекс работ по водным резервуарам.

«В этом году завершаем начатое в прошлом году строительство системы водоснабжения в Половинском – почти 250 млн. Определенные работы по замене изношенных сетей водоснабжения будут проводится и в других муниципалитетах. Это всё средства не из нашего бюджета. Потому огромное Спасибо всем, кто, понимая состояние дел в регионе, поддержал нас в этих проектах, включая Минстрой РФ и коллег из Тюмени», – резюмировал губернатор Шумков.

Напомним, в марте Шумков пообещал, что в 2020 году в Зауралье будут запущены проекты, связанные с модернизацией сферы ЖКХ. Губернатор тогда уточнял, что речь идет о реконструкции очистных, водопроводов и водозаборов.

Как сообщал «Новый День», часть средств, необходимых Кургану на модернизацию ЖКХ, выделяет соседняя Тюменская область. По предложению тюменского губернатора Александра Моора Тюмень направить на объекты в Курганской области 450,8 млн рублей. Деньги в 2020-2022 годах будут поступать траншами. Их направят на предотвращение неблагоприятной экологической ситуации на реках Тобол, Исеть, Миасс из-за отсутствия или аварийного состояния канализации в отдельных районах города Кургана.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 16.06.20

В Зауралье стало меньше завозных случаев Covid-19. / Суд вынес приговор курганцу, перекур которого в лесу закончился крупным пожаром. / «Курганскую генерирующую компанию» наказали за сброс грязи в реку Черная. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»