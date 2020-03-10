Курганский губернатор Шумков пообещал региону перезагрузку ЖКХ

В 2020 году в Курганской области будут запущены проекты, связанные с модернизацией сферы ЖКХ. Основные коммунальные стройки перечислил губернатор Вадим Шумков, отметив, что «таких темпов в регионе не было никогда».

Как сообщил во вторник, 10 марта, в своем аккаунте в Инстаграм Шумков, речь идет о реконструкции очистных, водопроводов и водозаборов.

«В этом году в Кургане делаем систему канализования в Восточном микрорайоне. Будем проектировать и делать масштабную модернизацию КНС (канализационная насосная станция, – прим. Ред.) в Заозерном и коллекторы на Куйбышева. Этим же годом проектируем модернизацию водозабора и магистрали по водоподаче», – уточнил губернатор Зауралья.

Еще часть проектов связана с системами водоснабжения на территорий области. Глава региона напомнил, что в 2019 году завершилось строительство водопровода в Мокроусово. «Начали строить в Половинском. Завершаем строительство очистных в Шадринске. Там же начинаем в этом году модернизацию системы водоподачи», – написал Шумков.

Аналогичные работы в 2020 году ждут Далматово и Каргаполье, где должны делать очистные. Далее по плану – Варгаши.

«Все это стало возможным за счет поддержки правительства РФ и других регионов», – резюмировал губернатор.

Как сообщал «Новый День», в конце 2019 года федералы выделили Зауралью из резервного фонда РФ более 300 млн рублей. Это целевая субсидия на завершение первой очереди работ по расширению и реконструкции канализационных очистных сооружений Шадринска, что позволит ввести их в эксплуатацию. Около 42,6 млн рублей – на строительство системы водоснабжения в селе Красноисетское Далматовского района.

Часть средств, необходимых Кургану на модернизацию ЖКХ, выделяет соседняя Тюменская область. По предложению тюменского губернатора Александра Моора Тюмень направить на объекты экологии в Курганской области 450,8 млн рублей. Речь идет о субсидии в размере 450,7 млн рублей, деньги в 2020-2022 годах будут поступать траншами. Их направят на предотвращение неблагоприятной экологической ситуации на реках Тобол, Исеть, Миасс из-за отсутствия или аварийного состояния канализации в отдельных районах города Кургана.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 10.03.20

Минсельхоз РФ определил лимит льгот на перевозку зерна из Курганской области. / Губернатор Курганской области Шумков отметил день рождения с родителям. / В курганской больнице, куда приезжал премьер Мишустин, нашли финансовые нарушения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»