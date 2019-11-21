Тюменская облдума утвердила субсидии Зауралью

Депутаты тюменской областной думы одобрили выделение субсидий Курганской области на реконструкцию объектов ЖКХ. В четверг, 21 ноября, облдума согласилась с предложением тюменского губернатора Александра Моора направить на объекты экологии в Курганской области 450,8 млн рублей.

При рассмотрении этого вопроса дискуссии между думцами не возникло. Согласно решению областной думы, в 2020-2022 годах Курганская область получит от бюджета Тюменской области субсидию в размере 450 млн 761 тыс рублей. Деньги нужны соседнему региону для предотвращения неблагоприятной экологической ситуации на реках Тобол, Исеть, Миасс из-за отсутствия или аварийного состояния канализации в отдельных районах города Кургана.

Как ранее писал «Новый день», губернаторы Курганской и Тюменской областей Вадим Шумков и Александр Моор подписали в резиденции полпреда президента в УрФО Николая Цуканова соглашение, которое предполагает софинансирование мероприятий межрегионального характера. По нему предполагается построить новые канализационные очистные сооружения вместо изношенных, чтобы снизить количество вредных веществ в стоках в реку Тобол. Это позволит улучшить экологическую ситуацию в Тюменской и Курганской областях, через которые протекает Тобол.

Ранее в проекте бюджета Тюменской области сумма субсидий закладывалась чуть больше – 477 млн рублей. Планировалось, что в 2020 году выделенная сумма составит 156 млн рублей, в 2021 году – 269 млн рублей, в 2022 году еще 52 миллиона рублей.

Тюмень, служба информации

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