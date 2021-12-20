Губернатор Шумков: на реконструкцию водозабора в Кургане уйдёт 2-3 года

Губернатор Курганской области Вадим Шумков озвучил планы по реконструкции водопровода и канализации в Кургане. Он сказал, что Арбинский водозабор, который готовит воду для подачи в краны жителей, будет реконструирован почти под ноль. И средства на это уже есть. А вот вопрос с финансирование очистных сооружений ещё обсуждается. Кроме того, глава региона рассказал, что власти не могут приступить к ремонту центральных улиц, пока под ними не поменяют водопроводные трубы. Планами он поделился в интервью с телекомпанией «Область 45».

Вадим Шумков обозначил сроки реконструкции Арбинского водозабора – это порядка 3 лет. Ранее в правительстве региона сообщали, что Минстрой обещал финансовую поддержку Курганской области для ремонта водозабора. Ещё одна заинтересованная в этом вопросе сторона – компания «Водный союз», которая занимается эксплуатацией водозабора, а также сетей водопровода и водотведения. «Жители Кургана достойны пить чистую воду. На это нужно 2 млрд рублей, они у нас есть. Но это колоссальная работа, это торги, это экспертиза, это 2 или 3 года работы. Это практически под ноль реконструкция Арбинского водозабора», – отметил губернатор.

Он добавил, что сейчас также идёт проектирование очистных сооружений Кургана, которые очищают канализационные стоки для их сброса в водные объекты. «Следующий вопрос, про который тоже уже говорил несколько раз – это городские очистные. Восточный микрорайон просто задыхается. Сейчас идёт проектирование. Мы изыскали деньги, тоже немаленькие, на проект. Следующая проблема – где найти деньги на строительство. Пока предварительно, это где-то 2 млрд рублей. Такой суммы у области и города тоже нет. Потому перед Еле6ной Ситниковой стоит ещё и эта задача», – отметил г-н Шумков.

Он анонсировал начало ремонта дорог в центре города вместе с сетями, которые проложены под землёй.

«Улица Коли Мяготина в крайне неудовлетворительном состоянии. Если мы сейчас, уступив обращениям граждан, поменяем асфальт, вложив 200-300 млн рублей, то он на следующий день начнёт проваливаться. На пятиметровой глубине пролегают магистральные сети в бетонных лотках, их закладывала советская власть. Там уже в ряде мест просто спрессованная глина. Необходимо вскрывать дорогу, менять трубы. На их (сети – прим.ред) замену одномоментно потребуется… Максима Горького, Коли Мяготина – весь центр посчитали мне коллеги – полтора-два миллиона рублей. Это колоссальная проблема, но я поставил задачу на следующий год её начинать решать. Мы начнём ремонт части внутригородских магистральных сетей следующим годом, для того, чтобы в 2023 году начать ремонтировать дороги. Я пока не называю улицы, потому что это будут решать технари. Потому что решение о том, какие участки улиц перекрывать и ремонтировать, нужно принимать в единой логике, чтобы не парализовать движение в центре города», – объяснил губернатор.

Курган, Наталья Ефремова

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