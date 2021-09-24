Минстрой РФ поддержал проект курганских властей по реконструкции Арбинки

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин во время встречи с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым подтвердил, что региону будет оказана помощь в проекте по реконструкции Арбинских водозаборных очистных сооружений.

Арбинка – это главные «ворота» по очистке питьевой воды в Кургане. И данные очистные снабжают питьевой водой весь Курган.

В региональном правительстве уточнили, что проект реконструкции сейчас разрабатывается. В следующем году в программу «Чистая вода» войдут и водозаборные сооружения в Шумихе, где планируется обновить водоподготовку для улучшения качества питьевой воды в домах жителей города.

Курган, Дарья Котова

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