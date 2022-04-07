Губернатор Шумков анонсировал начало реконструкции водозабора в Кургане во втором полугодии

Работы по ремонту Арбинского водозабора в Кургане должны начаться во втором полугодии 2022 года. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в эфире радио ГТРК Курган 6 апреля 2022 года.

«В этом году во втором полугодии мы должны начать физические работы по ремонту водозабора в Кургане, долгожданный объект»,– заявил глава региона.

При этом он не назвал параметры реконструкции объекта – ни стоимость работ, ни сроки, ни уровень финансирования из федерального бюджета. Ранее власти региона сообщали, что Министерство строительство и ЖКХ РФ окажет поддержку в ремонте Арбинских очистных сооружений.

Сам Вадим Шумков называл предварительную стоимость – 2 млрд рублей. И ориентировочные сроки – 2 или 3 года работ. Важным участником процесса должна стать компания «Водный союз», которая занимается эксплуатацией водозабора, а также сетей водопровода и водоотведения в Кургане. Ранее директор «Водного союза» Владимир Овсянников уточнял, что на первый этап реконструкции ОСВ «Арбинка» нужно 2,4 млрд рублей, в целом же стоимость полного обновления оборудования – порядка 4 млрд рублей.

«Реконструкция предполагает не только смену оборудования на более современное энергоэффективное и замену всех технологических элементов. Самое главное – это добавление в технологию блоков очистки, которые позволят изменить качество воды. У нас фиксируются сезонные превышения показателей природной воды по жесткости и марганцу. Ни с тем, ни с другим мы бороться не можем, потому что инструмент для удаления этих загрязнений даже не был запроектирован, когда строились очистные. Реконструкция будет направлена на то, чтобы он появился, а вода соответствовала требованиям СанПиН», – говорил летом 2021 года г-н Овсянников.

Курган, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»