Подрядчика реконструкции Арбинских сооружений в Кургане хотят найти к концу года

Подрядчик реконструкции Арбинского водозабора в Кургане должен быть определён в конце 2022 года. Об этом сообщила 5 августа директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

«Арбинские очистные. На сегодняшний день проектный институт в активной фазе. Загружаются предпроектные работы в Главгосэкспертизу. Мы ждём этот проект и надеемся в конце года получить подрядчика, зайти. Объект большой», – сказал г-жа Саблукова.

Она не назвала объёмы будущего финансирования и источник финансирования.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что в 2022 году региона начнёт «физические работы по ремонту водозабора». И что «во втором полугодии сдаётся на главгосэкспертизу проект модернизации Арбинского водозабора. Потом торги, закуп материалов и начало реконструкции».

Курган, Наталья Ефремова

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