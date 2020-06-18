«Курганское чудо» в действии. Губернатору Шумкову есть чем похвастаться в этом году

В Курганской области подводят итоги первого квартала: в марте началась реализация программы ускоренного развития региона, которую утвердил премьер-министр Михаил Мишустин во время своего визита. Несмотря на пандемию коронавируса губернатор Вадим Шумков, очевидно, не отказался от амбициозных планов по улучшению благосостояния граждан и создания новых рабочих мест. В июне федеральное правительство сообщило, что Курганской области уже выделен первый транш в миллиард рублей. По данным курганского правительства, первый квартал область закончила с хорошими показателями – некоторые выше среднероссийских. В регионе даже заговорили о повторении феномена «тюменского чуда». Однако эксперты напоминают, что соседняя Тюменская область шла к победным результатам 20 лет, имея в своём составе богатые нефтегазовые ХМАО и ЯНАО.

По итогам первых трёх месяцев индекс промышленного производства в Курганской области составил 104,5% (101,5% – среднероссийский показатель). Рост инвестиций в основной капитал – 118,1% (101,2% – по России). Индекс работ по виду деятельности «строительство» – 102,7% (101,1% по России).

Как прокомментировал «Новому Дню» заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов, квартальные инвестиции в основной капитал составили 6,5 миллиардов (40,2 млрд рублей по итогам 2019 года при росте 38,4%).

Куратор экономической политики региона уточнил, что такой параметр, как инвестиции в основной капитал, учитывает вложения как крупных монополий (РЖД, предприятия ТЭК), так и сотни внутренних региональных проектов.

К числу самых заметных инвестпроектов начала 2020 года г-н Архипов относит ООО «Завод ВСП» и ООО «Элзафарм». Напомним, завод ВСП (производство арматур для нефтегазовой отрасли) строится в Варгашах, объём инвестиций – 86,7 млн рублей. «Элзафарм» появится там же – речь идет о производстве косметических средств.

Независимый финансовый аналитик, директор по экономике и финансам ГК «Уралпластик» Константин Селянин отмечает, что инвестиции в основной капитал – это показатель, который надо смотреть на горизонте года. По его словам, наиболее информативны и интересны три других растущих показателя: индекс промпроизводства, оборот розничной торговли и валовый региональный продукт (ВРП).

К сожалению, свежих данных по ВРП на сегодняшний день нет – показатель считается с опозданием на два года. В 2018 году ВРП Зауралья составил 213,032 млрд рублей. Заместитель директора регионального департамента экономического развития Иван Смирных по запросу «Нового Дня» смог представить лишь прогнозные цифры, они могут измениться с учетом пандемии коронавируса. По его данным, ВРП области в 2019 году ожидается на уровне 222 млрд рублей. Прогноз на 2020 год – уже 233,6 миллиардов.

Индекс оборота розничной торговли составил в первом квартале 102,2%. По словам Константина Селянина, он пусть косвенно, но показывает, как изменились доходы граждан. «И если обороты, растут, то скорее всего, это указывает на то, что и доходы населения тоже выросли. Хотя, в этот раз это может быть и не так: люди из-за коронавируса оказались на изоляции и чуть запасались. В марте закупались гречкой, в апреле тоже. Думаю, по маю цифры будут понятны», – прокомментировал аналитик.

В курганском правительстве считают, что основные экономические показатели могли бы быть выше, но этому не способствует система долгосрочного тарифного регулирования (RAB), действующая в регионе.

«Одним из факторов роста для любого региона являются тарифы, и в первую очередь – на электрическую энергию, поскольку экономка любого промышленного производства зависит от цен на ресурсы, – поясняет директор департамента госрегулирования цен и тарифов Ирина Гагарина. – Развал промышленного сектора Курганской области «удивительным» образом совпал с резким ростом тарифов на электрическую энергию после перехода на RAB в 2009 году. Экономика Зауралья не только стала утрачивать свой потенциал сильного региона, приобретённый в советское время, но и обогащать энергоолигархов. Мы предполагаем, что с 2009 года через тарифы на электроэнергию из области было вымыто около 20 млрд рублей дохода».

Стоит отметить, что в период серьёзных ограничений из-за распространения коронавируса в Курганской области не встали стройки садиков, школ, больниц. В 2020 году вложения в объекты капитального строительства заметно выросли по сравнению с предыдущими периодами.

В финуправлении Курганской области по запросу «Нового Дня» уточнили, что затраты консолидированного бюджета региона на строительство, реконструкцию и капремонт объектов областной и муниципальной собственности в 2018 году составили 1,7 млрд рублей; в 2019 году расходы по данной статье увеличились до 2,1 миллиардов. А в текущем году расходы ожидаются на уровне 3,8 млрд рублей.

Дороги – одна из проблем региона, долгое время на них не хватало денег, ремонты были незначительными. В 2020 году губернатор Вадим Шумков анонсировал колоссальный объём дорожных ремонтов, в том числе и по региональным трассам – на них жалуются почти все жители области. За три года дорожный фонд региона вырос с 2,8 млрд (2018 год) до 7,3 миллиардов рублей.

Расходы на благоустройство увеличились с 463,3 млн рублей (2018 год) до 748,6 млн в 2019 году и достигнут 1,2 миллиарда в 2020 году.

Политолог Александр Безделов, комментируя цифры Курганской области, отметил, что положительная динамика – это победа для столь сложного региона и губернатора Вадима Шумкова, но резких изменений курганцам ждать всё же не стоит.

Он привёл в пример соседнюю Тюменскую область – регион, который в 2000-х годах по своим социально-экономическим характеристикам был сопоставим с «современным» Зауральем, а сейчас именуется «тюменским чудом».

«Резких изменений ждать не стоит и, безусловно, здесь достаточно долго придется работать, чтобы регион достиг, к примеру, параметров, сопоставимых с северным соседом. Однако надо понимать, что Шумков – представитель эффективной тюменской школы управления, и вполне возможно, что в течение какого-то времени мы сможем наблюдать пусть не кратный, но тем не менее рост экономики с соответствующими последствиями в виде улучшения жизни в регионе», – комментирует политолог.

Александр Безделов напомнил, что «тюменское чудо» создавалось десятилетиями. «В Тюмени все началось в 2000-х годах, с Собянина, когда в область начали вкладываться северные нефтегазовые компании, северные округа, и бюджет тогда существенно увеличился. В дальнейшем все это использовалось очень эффективно,наращивалась собственная промышленная база», – сказал г-н Безделов.

Политолог, глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев тоже порадовался за Курганскую область и отметил, что главе региона досталось очень сложное наследство. По его словам, губернатор Шумков – один из немногих активных российских губернаторов.

«Рост есть, и по сравнению с другими регионами он неплохой, но губернатору Шумкову сейчас не нужно зацикливаться на цифрах, надо запускать мега-проекты. Области нужны действительно большие точки роста, которые бы дали реальную отдачу. Это один из способов поправить социальное самочувствие населения региона, который считается одним из самых слабых в стране», – резюмировал эксперт.

Курган, Дарья Котова

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