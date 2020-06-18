В Курганской области объявлен режим чрезвычайной пожарной опасности

В отдельных районах Курганской области с 19 по 23 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс горимости леса, в остальных районах высокая пожарная опасность – 4 класс горимости леса. Как уточняют в региональном управлении МЧС, жары при этом не ожидается.

Ведомство со ссылкой на центр гидрометеорологии сообщает, что в ближайшие сутки температура воздуха ночью опустится до +8-13 градусов, днем похолодает до +17-19 градусов тепла. Ветер ожидается северный до 14-15 метров в секунду.

В мэрии Кургана, ссылаясь на данные МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана», уточняют, что чрезвычайная пожарная опасность с 19 по 23 июня ожидается в центральных и восточных районах области.

«Специалисты отмечают, что сухая погода создает предпосылки к ухудшению пожарной обстановки. Администрация города Кургана призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, быть внимательными и острожными, не разводить открытый огонь», – обратились к курганцам в горадминистрации.

Напомним, в Зауралье по-прежнему действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено посещать леса, разводить огонь, сжигать мусор и траву.

Курган, Дарья Котова

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