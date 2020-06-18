На Камчатке ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Пенжинском районе Камчатки власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за крупных лесных пожаров. Всего зафиксировано 11 очагов возгорания. Огонь вплотную подобрался к селу. Об этом сообщили в правительстве края.

Огонь бушует в труднодоступной зоне, из-за чего тушение осложняется. Сейчас в Пенжинском районе действует 11 лесных пожаров на территории общей площадью более 4 тысяч гектаров.

Кроме того, крупное возгорание наблюдается в Быстринском муниципальном районе, неподалеку от сел Эссо и Анавгай.

«В работе по ликвидации возгорания рядом с селом Эссо изначально был допущен ряд ошибок, в связи с чем небольшой пожар довольно сильно разросся. Сейчас его площадь достигла почти 900 гектаров. При этом он полностью локализован», – сообщил врио главы региона Владимир Солодов.

По его словам, пожарные сформировали минерализованную полосу, на месте работают 60 человек и техника, чтобы окончательно ликвидировать возгорание.

Пожар в Анавгае возник на противоположной от села стороне реки, поэтому угроза для населенного пункта отсутствует.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 17.06.20

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