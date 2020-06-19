В Зауралье мужчина, спаливший лес во время газосварки, возместил лесничеству ущерб

В Курганской области вынесен приговор 40-летнему уроженцу Чеченской Республики, по вине которого сгорел 0,1 га «Глядянского лесничества». Как сообщает 19 июня прокуратура Курганской области, суд назначил подсудимому выплатить штраф в размере 5 тыс рублей. Мягкое наказание связано с тем, что виновный полностью возместил ущерб от лесного пожара, заплатив 229,9 тыс рублей.

Как сообщал «Новый День», лесной пожар произошел 7 мая. На территории области действовал особый противопожарный режим, запрещающий посещение лесов. Однако мужчина решил разрезать стальные трубы с помощью газосварочного оборудования. Работы он проводил рядом с селом Давыдовка Притобольного района. Во время сварки загорелась сухая трава. Потом огонь перекинулся на деревья – сосны и березы. В ГКУ «Глядянское лесчничество» уточнили, что площадь пожара составила 0,1 га. Лесничеству причинен крупный ущерб: более 229 тысяч рублей. Лесные насаждения повреждены до степени прекращения роста.

Виновный не только возместил ущерб, но и всесторонне содействовал расследованию преступления. Уголовное дело, напомним, было возбуждено по ч.2 ст.261 УК РФ.

Курган, Притобольный район, Дарья Котова

Курган, Притобольный район. Другие новости 19.06.20

Уголовное дело главы МЧС Курганской области пополнилось еще двумя эпизодами. / Курганская область побила свой рекорд по Covid-19. / В Кургане священнослужителя заподозрили в растлении несовершеннолетних мальчиков. Заявление епархии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»