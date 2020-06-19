У сотрудников правительства Зауралья и заместителя губернатора Covid-19 не подтвердился

Заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев и сотрудники облправительства получили отрицательные тесты на коронавирус, диагноз не подтвердился. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Контрольные анализы 17 июня 2020 года показали отрицательный результат, это значит, что заболевших нет», – уточнили в оперштабе.

Как сообщал «Новый День», накануне замгубернатора получил сомнительный результат тестирования на COVID-19. После чего Анатолия Воробьева направили в больницу. Теперь, когда диагноз не подтвердился, Воробьев может вернуться к работе. Сомнительными тесты оказались и у нескольких сотрудников облправительства. Они немедленно были отправлены на изоляцию, после чего также прошли повторное тестирование для подтверждения заболевания. COVID-19 не подтвердился и у них.

«Новый День» сообщал, что после сомнительных тестов в здании правительства Курганской области была проведена профилактическая обработка дезинфицирующими средствами на всех этажах и во всех помещениях.

Курган, Дарья Котова

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