При въезде в Зауралье больше не нужно предъявлять справку об отсутствии Covid, но есть исключение

В Курганской области с 20 июня отменяется требование предъявлять при въезде в регион справку об отсутствии Covid-19. О новых правилах в пятницу, 19 июня, сообщил оперативный штаб региона. Но послабление касается не всех.

«Гражданам, прибывающим в регион, больше не нужно предъявлять справку об отсутствии Covid-19. Исключение составят те, кто приедет из эпиднеблагополучных субъектов РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, ХМАО, ЯНАО, Якутия, Мурманская область), но при этом наличие справки снимает с людей обязанность соблюдать двухнедельную самоизоляцию», – уточнили 19 июня в опрештабе.

Обязательный масочный режим, который действует на территории Курганской области с 15 июня, по-прежнему сохраняется. Маски необходимо носить в любых общественных местах, где оказывают какие-либо услуги. В общественном транспорте необходимо также надевать перчатки. Для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, рекомендован режим самоизоляции. При появлении признаков респираторной инфекции вызывайте врача на дом.

Как сообщал «Новый День», «коронавирусные» правила въезда в регион ужесточились с 15 июня. На территорию Курганской области с этой даты иногородним можно было заехать только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Курган, Дарья Котова

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