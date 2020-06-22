В Курганской области Covid-19 за сутки заболели 20 человек

В Курганской области по состоянию на 22 июня коронавирусом заболели еще 20 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 591.

Большинство вновь заболевших – жители Кургана, Covid-19 подтвердился у 11 жителей столицы Зауралья. «Под медицинским наблюдением в регионе остаются 2700 человека, в том числе 856 – контактные. Сняты с наблюдения 16020 человек», – уточнили 22 июня в оперативном штабе региона.

Отметим, что за последние дни зафиксирован прирост новых случаев. Только в воскресенье, 21 июня, новой коронавирусной инфекцией заболели 43 человека.

В Зауралье по-прежнему действует обязательны масочный режим, введенный в регионе с 15 июня. С 20 июня изменились требования для тех, кто въезжает в регион.

Курган, Дарья Котова

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