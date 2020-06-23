Курганские медики за свое мужество и профессионализм получили награды от Путина

Президент Владимир Путин за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией наградил двух курганских медиков. Заведующая воздушно-капельным отделением Курганской областной специализированной инфекционной больницы Наталья Крец награждена орденом Пирогова. Медсестре этой же больницы Юлии Бондаревой вручена медаль Луки Крымского.

Как уточнил «Новому Дню» главный врач курганской инфекционной больницы Игорь Журавский, именно Наталья Крец еще в марте принимала в Кургане первого коронавирусного больного. «Она у нас – герой и первооткрыватель. Затем Наталья Крец заболела, но после того, как выздоровела, бесстрашно вернулась к своей любимой работе. Юлия Бондарева тоже с первых дней – на передовой. Она брала кровь и мазки у пациентов», – отметил Игорь Журавский.

В пресс-службе курганского губернатора уточнили, что награды, которыми Путин удостоил курганских медиков, учреждены указом президента накануне Дня медицинского работника, 19 июня, в честь русского хирурга, ученого, основоположника русской военно-полевой хирургии Николая Пирогова и хирурга, доктора медицинских наук, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки. Указ о награждении был опубликован 21 июня. Награды медикам вручаются с формулировкой «за большой вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга».

Напомним, Курганская инфекционная больница с первых дней пандемии коронавируса была отдана исключительно под пациентов с Covid-19. Первый случай коронавируса в Зауралье был зафиксирован в марте. Заболела девочка, которая с семьей посетила Испанию.

Фото: медсестра инфекционного госпиталя Юлия Бондарева

Курган, Дарья Котова

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