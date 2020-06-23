В Кургане дачники будут ездить бесплатно из-за голосования по Конституции

Жители Кургана два дня – 25 и 26 июня, смогут бесплатно ездить в автобусах, следующих по «дачным» маршрутам. Плата за проезд взиматься не будет со всех категорий граждан, которые покинут дачу ради голосования по поправкам в Конституцию РФ.

«Добраться до Кургана, не оплачивая проезд, можно будет с 9 утра до 15 часов дня. Уехать обратно бесплатно можно с 16 часов дня, но только при наличии календаря, который выдают на участках, где проходит голосование по поправкам в Конституцию», – уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Полная информация о «дачных» маршрутах, включая расписание рейсов, размещена на сайте облправительства. Напомним, голосование в России продлится семь дней – с 25 по 1 июля. Процесс растянут из-за пандемии коронавируса.

Курган, Дарья Котова

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