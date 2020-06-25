В Кургане открываются парковки, которые закрывались из-за коронавируса

Мэрия Кургана с 24 июня отменяет запрет на парковку в центре города. Для всех видов автотранспорта открываются пять городских площадок, закрытых в апреле из-за пандемии коронавируса.

В городской администрации уточнили, что отменен запрет на остановку и стоянку всех видов транспорта вдоль жилых домов №№53, 55, 55а, 61, 83 по ул. Гоголя; на площадке перед кинотеатром «Россия» (ул. Володарского, 75); на улице Пушкина (участок от ул. Комсомольской до ул. Ленина); на улице Гоголя (участок от ул. Ленина до ул. Володарского); на улице Комсомольской (участок от ул. Пушкина до ул. Гоголя).

Как сообщал «Новый День», данные парковки попали под запрет в апреле. В мэрии Кургана такое решение тогда объяснили так: с целью предупреждения возникновения и распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Курган, Дарья Котова

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