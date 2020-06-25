Суточное число заболевших коронавирусом курганцев уменьшилось

В Курганской области 25 июня выявлено 19 новых случаев коронавируса, против 35 заболевших за вчерашний день. Общее число Covid-пациентов с начала пандемии – 679.

В оперативном штабе региона уточнили, что Covid-19 подтвердился у четырех жителей Кургана. Остальные инфицированные проживают в Шадринске, Белозерском, Звериноголовском, Сафакулевском, Целинном, Шумихинсокм и Юргамышском районах.

Из 679 заболевших 354 человека уже выписаны по выздоровлению. За сегодняшний день больницу покинули шесть пациентов.

«Под медицинским наблюдением остаются 2278 человек, из них 1073 – контактные. Сняты с наблюдения – 16582 человека. Суммарно лабораториями медучреждений проведено 54 тыс 716 исследований на коронавирус», – отметили в оперштабе области.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 25.06.20

В Кургане открываются парковки, которые закрывались из-за коронавируса. / В Зауралье молодые люди устроили ночные мотогонки в поле и попали в ДТП. / Губернатор Шумков предложил клонировать курганского депутата Ильтякова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»