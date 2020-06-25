Губернатор Шумков написал колонку о состоянии России и о том, почему стране нужна обновленная Конституция

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в четверг, 25 июня, на своей странице «ВКонтакте» опубликовал большую колонку, в которой объясняет свою позицию по поправкам в Конституцию России.

Четыре страницы текста посвящены глобальным темам, нравственным вопросам и экономике. Губернатор рассуждает об общемировом карантине и о том, что мир выйдет из него другим. Вспоминает лихие 90-ые, когда огромную страну собирали практически «из грязи и палок». Дает оценку бессовестным олигархам и «дорогостоящим клоунам», настаивая, что настоящая элита нации – это медики, военные, простые честные работяги. Полный текст колонки Шумкова, которую он сам озаглавил «Рассуждения обычного человека», опубликован здесь.

«Многие пытаются предсказать, чем закончится весь этот общемировой карантин. Очевидно, что мир из него выходит другим. Не хуже и не лучше. Но другим. Нам предстоит целый ряд масштабных выводов», – так начал публицист Шумков.

Он уверен, что и Россия «также вступает на новый виток своего развития, исход которого, впервые за многие десятилетия, в огромной степени зависит от нас самих...». И именно сейчас России и россиянам придется определять новые ключевые правила на долгий период вперед.

«Наш первый свод законов назывался не Хартия вольностей и не Конституция. Он назывался Русская правда, потому что запрос нашего народа на правду, на справедливость исторически выше и значимее, нежели у тех, кому более важны безупречность и юридическая техника правовой конструкции. Мы – великий народ. Но, в силу своего великодушия и величия мы бываем и наивны одновременно. Так случилось, что после развала прежде великой страны и попыток колонизации России написание первой Конституции осуществлялось не совсем нами и, во многом, не для нас.

Сейчас нам даётся шанс начать исправление и этой исторической несправедливости. Очень многое было сделано после так называемых «лихих 90-х», когда огромную страну собирали практически «из грязи и палок». Но каждый уровень развития требует новых решений. Сейчас это время пришло. И нам предстоит это осознать», – продолжает губернатор Зауралья.

Большую часть своей колонки Вадим Шумков посвятил нравственным вопросам и экономике.

И, рассуждая о том, кто сегодня – элита страны, жестко осудил «перелетных птиц», которые имеют за рубежом обширные имения и счета. Вспомнил тех, кто получил исключительный доступ к общенациональным природным или энергетическим ресурсам, не вложив в их создание и освоение ни рубля. Не относятся также к элите, отметил Шумков, певцы, певички, ведущие разных шоу и дорогостоящие ТВ-клоуны.

«Вирус и время все расставляют по своим местам в наших забывчивых головах, напоминая, что настоящая элита – это военные и медики, встречающие угрозы на передовой. Ученые, создающие востребованные разработки для спасения и улучшения жизни. Простые честные работяги, от труда которых зависят тепло и чистота, наличие продуктов в наших домах, реальное развитие и процветание нашей страны», – пишет автор колонки.

Он настаивает, что именно теперь жизнь вынуждает переоценить все то, что произошло с нами. Шумков назвал это «общенациональной кассацией».

«После 30 лет без идеологии нам предстоит признать, что в современных условиях такой многонациональный и разноликий наш народ должен сформировать если не идеологию, то единую систему ценностей, которая всех нас, таких разных, объединяет. Голосование за нашу Конституцию не ответит разом на все эти вопросы. Это абсолютно точно. Но оно точно положит начало новому поступательному пути и диалогу, в ходе которых мы, как общество, найдем эти ответы вместе.

Заранее огорчу любителей желтизны и околополитических клоунов. Нет в этих рассуждениях противосистемных идей. Система системе рознь. Даже муравьи, пересекая стремительный поток, быстро принимают решение и сцепляются конечностями, чтобы сделать это вместе и безопасно, не быть унесёнными водоворотом, не утопить друг друга. Так у них проявляется генно-коллективная память.

Человек всегда гордился наличием интеллекта и своим превосходством над братьями нашими меньшими. Это превосходство надо подтверждать. В том числе, через умение быстро и сообща трансформировать ранее существовавшие порядки и установки при попадании в новые жизненные ситуации. Так и должна работать наша генно-коллективная память, создающая и, при необходимости, меняющая любые системы, адаптируясь к новым реалиям», – уточнил свою позицию Шумков.

Он добавил, что сейчас главное – это не поиск крайних. Сейчас самое важное – принятие и реализация верных решений. «Потому очень важно, с какими выводами мы, как общество, выйдем из этой ситуации. Основной из них заключается в том, что никто кроме нас не обеспечит развитие нашей страны. И делать это нужно не с дивана перед телевизором. Но только своим ежедневным активным трудом и осознанным гражданским выбором. Перед таким выбором мы стоим именно сейчас», – резюмировал курганский губернатор.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 25.06.20

В Кургане из окна многоэтажки выпал двухгодовалый ребенок. / В Курганской области две территории официально получили статус муниципальных округов. / Суточное число заболевших коронавирусом курганцев уменьшилось. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»