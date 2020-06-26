«Даже коврик постелили»: омбудсмены Курганской области рассказали, как проходит голосование по поправкам в Конституцию

Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин и детский омбудсмен Зауралья Алена Лопатина в числе первых посетили избирательные участки, чтобы проголосовать по поправкам в Конституцию России. Свой выбор они сделали в первый день старта голосования – 25 июня.

Уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина рассказала «Новому Дню», как проходил процесс. «Я пришла примерно через час после открытия моего участка. На входе мне бесконтактно измерили температуру, выдали маску, перчатки и персональную ручку. И даже коврик на входе постелили, пропитанный антисептиком. Свой паспорт я тоже показала дистанционно. Считаю, что на участках приняты все меры и эпидбезопасности. Как для членов комиссий, так и для голосующих. Возможно, я просто пришла в удачное время – все было спокойно, без очередей. Очень удобно размещена информация по поправкам: можно без спешки все еще раз прочитать и изучить. Все прозрачно и наглядно. Потом я сделала свой выбор и опустила бюллетень в прозрачную урну. В общем, я лично убедилась в том, что на участках сделано все по уму. И хорошо, что процесс растянут на несколько дней», – говорит Алена Лопатина.

Детский омбудсмен отметила, что она с первых дней, как только был поднят вопрос об обновлении Конституции страны, внимательно следила за процессом и изучала все представленные россиянам поправки. И поддерживает их.

«Лично я, как о уполномоченный по правам ребенка, в первую очередь отмечаю важность тех поправок, которые направлены на поддержку семьи, детства, на понимание того, что такое семейные ценности, что такое род. И что эти ценности для государства – в приоритете. И я рассчитываю, что все наше законодательство будет выстроено в этом же ключе. И вообще считаю, что предложенные поправки, безусловно, ведут к улучшению, к пониманию, как важен каждый человек, как важна национальная идентичность. Думающие граждане, уверена, поддержат, так как важные вещи теперь прописаны в Конституции», – отметила омбудсмен Лопатина.

Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин также еще вчера посетил избирательный участок. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он опубликовал свое фото во время голосования. Омбудсмена кто-то запечатлел в момент, когда он готов опустить бюллетень в урну для голосования. Шалютин в маске, в перчатках. Подписчики его даже не узнали и спросили: «Это что, Борис?».

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию продлится семь дней – с 25 июня по 1 июля. Процесс растянут из-за пандемии коронавируса.

Курган, Дарья Котова

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