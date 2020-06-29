«Люблю баню, с алкоголем – на «вы»: Шумков ответил курганцам на личные вопросы

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем аккаунте в Инстаграм ответил на личные вопросы. Глава региона уточнил, что почти за полтора года работы получил от курганцев огромное количество «вопросов нерабочего характера», не отвечать на которые было бы невежливо.

Своим подписчикам Шумков напомнил, что родился в Курганской области. «Точно так. Рождён здесь. Из 8 фамилий, составивших за 350 лет наш род, 4 – это свободные землепашцы, 3 – из казаков, 1 сосланный в 19-м веке в Сибирь за неспокойный характер представитель польской шляхты (это те что «бедные, но гордые)))», – написал губернатор.

На вопрос – каким спортом занимаетесь, Вадим Шумков ответил, что сейчас не успевает уделять своей физподготовке столько же времени, как в юности. «Всё без остатка забирает любимая Курганская область) Потому стараюсь просто поддерживать форму», – цитата Шумкова.

Не обошли курганцы и такие тему, как алкоголь и увлечения губернатора. «Алкоголь. Сугубо на «вы». Не ханжа, могу выпить, но немного и только в хорошей компании. Никакого самостоятельного удовольствия в питие не нахожу. Плюс негативный пример многих не чужих мне людей оказал серьёзное отрезвляющее воздействие. Видеть пьяного человека, унижающего своим видом и поведением человеческое достоинство, при том, что он уверен в своей непогрешимости – тяжкое испытание. В целом же уверен, что в стране крайностей без чувства меры – никак», – таким был ответ главы Курганской области.

Шумков признался, что увлечения и свободное время он старается распределять бережно. «Русским антистрессом» для него стала баня. «В детстве и юности с учётом специфики сельского труда это было ключевым условием поддержания чистоты тела. Сейчас это превратилось в вариант поддержания чистоты помыслов», – отметил Шумков.

Напомним, Вадим Шумков был избран губернатором Курганской области осенью 2019 года. За него при явке 42,6% проголосовали 80,86% жителей области.

Курган, Дарья Котова

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