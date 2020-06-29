В Курганской области двое мужчин напали на членов избирательной комиссии

В Курганской области двое нетрезвых мужчин напали на членов участковой избирательной комиссии. Нападавшие пытались отобрать ящик, в котором находились бюллетени голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил глава регионального Избиркома Валерий Самокрутов.

Он уточнил, что инцидент произошел 27 июня. Нападавшие пытались выхватить пакет со средствами индивидуальной защиты и ящик для голосования. «Члены УИК не позволили повредить ящик для голосования, а наблюдатель, 19-летний студент КГУ, дал отпор нападавшим. Здесь я хотел бы отметить и оперативную работу органов правопорядка, которые работали во взаимодействии с избирательной комиссией. Оперативно задержаны оба нападавших», – прокомментировал Самокрутов.

О произошедшем была уведомлена председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Она выразила благодарность наблюдателю из Кургана Александру Старыгину и членам участковой избирательной комиссии Ольге Гостюхиной и Александре Куккоевой, которые и отразили нападение. Об этом г-жа Панфилова сообщили 28 июня во время видео-конференции.

Студент КГУ Александр Старыгин от председателя регионального Избиркома получил в благодарность книгу Н.М. Карамзина «История государства Российского». А работницам УИК Самокрутов подарил букет цветов. От ЦИК России, пообещала Памфилова, курагнец получит еще и грамоту.

Курган, Дарья Котова

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