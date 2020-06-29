В Зауралье за сутки выявлено более 30 новых случаев Covid-19

Оперативный штаб Курганской области 29 июня сообщает о выявлении 33 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии – 786.

«Под медицинским наблюдением остаются 2022 человек, в их числе 967 человек – контактные. Сняты с наблюдения – 17291 человека. Суммарно лабораториями медучреждений проведено 58979 исследований», – уточнили в оперштабе.

В связи с ростом заболеваемости в регионе по-прежнему действуют ограничительные меры. С 15 июня в области введен обязательный масочный режим. В общественном транспорте необходимо также надевать перчатки.

Как сообщал «Новый День», с завтрашнего дня, с 30 июня, в Зауралье, возможно, заработают кинотеатры и уличные веранды ресторанов.Такое решение 26 июня принял оперативный штаб региона. Для каждой отрасли разработаны рекомендации санитарных врачей, которые необходимо строго соблюдать.

Курган, Дарья Котова

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