Власти Курганской области озвучили планы по развитию исторического Далматово

В Далматово, где расположен старинный Успенский Далматовский мужской монастырь, власти Курганской области пообещали в 2020 году провести большой объем работ. Деньги на преображение города выделяются из нескольких источников.

Как подчеркнули в пресс-службе губернатора Зауралья, особое внимание будет уделено исторической составляющей. «На въезде в город будут установлены две стелы с изображением монаха Далмата, который в 1644 году и основал Далматово. Туристический маршрут будет начинаться на ул. Гагарина, в начале которой на стене одного из зданий уже написана масштабная картина «Рождество Христово», и продолжится до Обелиска Победы», – уточнили в облправительстве.

Сам монастырь теперь будет опоясывать пешеходная зона. «С одной стороны от входа обустроят большой цветник, с другой – планируется сделать детскую площадку для разных возрастов. Туристы смогут посетить зону отдыха и питания, активно провести время на скейт-площадке. Для созерцания живописных видов предусмотрено создание смотровой площадки. Также планируется разместить три больших камня, где будут высечены надписи, связанные с историей монастыря», – добавили в пресс-службе губернатора.

Реконструкция запланирована и на территории Обелиска Победы. Там хотят полностью заменить асфальтовое покрытие на плиточное. Сам Обелиск преобразится в скульптуру-монумент.

Еще порядка 250 миллионов рублей будет выделено на благоустройство и ремонт дорог в Далматово и районе. В том числе, продолжится работа по установке светодидных светильников, дорожники отремонтируют 15 дорог. Обновленный асфальт появится на территории нескольких сельсоветов.

Как сообщал «Новый День», Минкульт РФ продолжает восстановительные работы на площадке Успенского Далматовского мужского монастыря. В текущем году ведомство выделяет 278,8 млн рублей на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения – Успенский собор 17 века, который входит в ансамбль монастыря. В перечень работ входят реставрация фасадов и интерьеров собора, устройство систем электроосвещения, водоснабжения, отопления и пожарной сигнализации. Основание для финансирования – план проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, утвержденный Минкультом.

Отметим, что строительство верхней Успенской церкви и колокольни началось в 1719 году. И это было первое каменное здание в Зауралье.

Вопрос финансовой помощи монастырю в 2018 году с главой Минкультуры еще в статусе врио губернатора Курганской области обсуждал Вадим Шумков. Он попросил тогда еще министра Владимир Мединского о продолжении реставрационных работ. Шумков отметил, что монастырский комплекс находится в неудовлетворительном состоянии, фундаменты строений разрушаются. Особо остро в реставрации нуждается собор Успения Пресвятой Богородицы.

Ранее курганский губернатор Вадим Шумков поставил областному кабмину задачу комплексного развития туристской инфраструктуры в Шадринске и Далматово, где сосредоточены памятники архитектуры 17, 18, 19 веков. Глава региона подчеркнул, что пока в центре этих городов очень скромно с инфраструктурой. Под «скромной инфраструктурой» глава Зауралья подразумевает отсутствие гостиниц, мини-отелей, кофеен и прочих сервисных объектов, без которых невозможно говорить о развитии туризма.

«Это тоже огромная часть работы, будем смотреть здания, которые под них подходят. Ремонтировать, выделять предпринимателям льготное финансирование, чтобы они создавали такие объекты. Не так много городов в УрФО, где можно посмотреть местную самобытность, памятники 17, 18, 19 веков. С учётом комплексности работы, я полагаю, что это будет многим интересно. А это экономика, занятость тех, кто работает на этих объектах», – отмечал ранее глава региона Шумков.

Далматово, Курган, Дарья Котова

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