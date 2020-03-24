Минкульт выделил сотни миллионов на восстановление мужского монастыря в Зауралье

На восстановление Успенского Далматовского мужского монастыря Минкульт РФ выделил 278,8 млн рублей. На сайте госзакупок объявлен конкурс по выбору подрядчика.

Как сообщается в материалах закупки, средства предназначены на продолжение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения Успенский собор 17 века, который входит в ансамбль Далматовского монастыря. В перечень работ входят реставрация фасадов и интерьеров собора, устройство систем электроосвещения, водоснабжения, отопления и пожарной сигнализации.

Заявки от участников конкурса будут приниматься до 20 апреля. Срок проведения работ – до 31 августа 2021 года. Реставрацию оплачивает федеральный бюджет, заказчик – федеральная «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». Основание для финансирования – план проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, утвержденный Минкультом.

В материалах закупки есть ссылки на архивные документы. Уточняется, что строительство верхней Успенской церкви и колокольни началось в 1719 году. И это было первое каменное здание в Зауралье.

Вопрос финансовой помощи монастырю в 2018 году с главой Минкультуры еще в статусе врио губернатора Курганской области обсуждал Вадим Шумков. Он попросил тогда еще министра Владимир Мединского о продолжении реставрационных работ. Шумков отметил, что монастырский комплекс находится в неудовлетворительном состоянии, фундаменты строений разрушаются. Особо остро в реставрации нуждается собор Успения Пресвятой Богородицы.

Отметим, что Далматовский монастырь с 2001 года периодически получал финансовую помощь – деньги в рамках федеральных программ направлялись на реконструкцию некоторых объектов ансамбля.

Стоит также отметить, что в Зауралье сейчас восстанавливается еще один храм – в Чимеевском мужском монастыре. Летом 2019 года там во время проверки системы вентиляции произошел пожар, в результате которого дотла сгорела деревянная церковь Казанской Божьей матери. Вместе с храмом сгорела икона, которую верующие считают чудотворной. Восстановление церкви в Чимеевском монастыре, как и восстановление иконы, оплачивают исключительно благотворители, создан фонд «Чимеевская святыня». На сегодняшний день сумма пожертвований составила 12,2 млн рублей. Сбор средств продолжается.

Курган, Далматово, Дарья Котова

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