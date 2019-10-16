На строительство уничтоженного Чимеевского храма, под который уже роют котлован, пришли миллионы

В фонд «Чимеевская святыня» от благотворителей поступил крупный денежный транш. Сумма, собранная на восстановление сгоревшего храма, за сутки увеличилась на 4 млн рублей. Сейчас у фонда на счету более 11 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте «Чимеевской святыни».

Как сообщил «Новому Дню» настоятель мужского Чимеевского монастыря отец Петр, строители уже начали подготовительные работы. «На прошлой недели начали копать котлован, вывозить землю. Правда, в пятницу рабочие уехали и до сих пор не вернулись», – говорит настоятель монастыря отец Петр.

По его словам, место строительство пока не освятил митрополит Курганский и Белозерский Даниил. «Это дело будущего. Думаю, стройку митрополит обязательно освятит», – уверен отец Петр.

Как сообщал «Новому Дню» руководитель фонда «Чимеевская святыня» Василий Горнушкин, на строительство нового храма в Чимеево потребуется порядка 31 млн рублей. Подрядчиком станет воронежская компания «Аркада».

Храм будет строиться исключительно на деньги благотворителей, имена которых фонд «Чимеевская святыня» не озвучивает. Известно лишь, что серьезную финансовую помощь проекту обещал известный курганец Максим Фадеев. Ныне москвич, продюсер и певец заявлял, что в детстве его крестили в церкви Чимеевского монастыря.

Напомним, 3 июля 2019 года в Чимеевском мужском монастыре за несколько часов дотла сгорела деревянная церковь Казанской Божьей Матери. По предварительной версии, пожар начался из-за профилактики сплит-системы, установленной в храме. Работу выполняли подрядчики из Тюмени.

В храме во время пожара находилась главная святыня монастыря – чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери. Ради этой реликвии в Чимеево со всей страны съезжались паломники. Икона была отправлена на восстановление – мастера написали новый лик, вживив в него элементы сгоревшей иконы. Осталось восстановить ризу, украшенную драгоценными камнями. На ее изготовление уйдет порядка 2 млн рублей.

Курган, служба информации

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