Сгоревшую Чимеевскую икону вернули монастырю

Главная христианская реликвия Зауралья – Чимеевская икона Божей Матери, в четверг, 31 октября, возвращена в Чимеевский монастырь. Об этом сообщает курганская епархия.

В Чимеево святыню доставил митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Как рассказывал «Новый День», после пожара в Чимеевском мужском монастыре, где дотла сгорела церковь, обгоревшие останки иконы были отправлены на реставрацию. Реставраторы создали новую икону, вживив в нее фрагменты утраченной святыни, которую православные считают чудотворной.

Как уточнили в епархии Зауралья, работу выполнил курганский иконописец протоиерей Андрей Ваньков, настоятель прихода Покрова Божией Матери в Кетовском районе.

Известный в регионе промышленник и меценат Сергей Муратов сообщал «Новому Дню», что ризу для иконы создавали специалисты художественно-производственного предприятия «Софрино» в Подмосковье. Г-н Муратов, который оказал финансовую помощь в восстановлении святыни, отказался назвать сумму затрат, лишь уточнил, что на изготовление ризы понадобилось более 2 млн рублей.

Как сообщал «Новый День», сгоревший в Чимеево храм также будет восстановлен. На месте пожара построят точную копию церкви, только не деревянную, а из кирпича. Смета уже определена – порядка 31 млн рублей.Стройку оплатят благотворители, для сбора средств зарегистрирован фонд «Чимеевская святыня».

Напомним, храм в Чимеевском монастыре полностью сгорел в июле 2019 года. Специалисты из Тюмени проводили профилактику кондиционеров, во время работ произошел пожар.

Курган, служба информации

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