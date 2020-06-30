В Курганской области запретили «наливайки» в жилых домах

Депутаты думы Курганской области во вторник, 30 июня, в окончательном чтении приняли региональный закон, запрещающий продажу алкоголя в придомовых «наливайках», расположенных непосредственно в многоквартирных домах.

Как сообщал «Новый День», законопроект был внесен в региональную думу депутатами фракции «Единая Россия». Правительство Курганской области его поддержало. Под запрет попадают псевдо-кафе площадью менее 45 кв метров, где алкоголь продается на розлив.

Как прокомментировал «Новому Дню» депутат-единоросс Евгений Кафеев, по предварительным подсчетам под новый закон непосредственно в Кургане попадают не более 40-50 торговых объектов. Более точно сказать невозможно, так как некоторые предприниматели могут оперативно «играть» с площадью торгового зала. Например, расширять его за счет складских или вспомогательных помещений.

«Важно отметить, что речь идет исключительно о розничной продаже алкоголя, то есть торговые точки, попадающие под запрет, могут продолжить работу как магазин формата шаговой доступности», – добавил Евгений Кафеев.

Напомним, законопроект о придомовых «наливайках» депутаты облдумы в первом чтении рассмотрели в мае текущего года. Это отклик на новый федеральный закон (ФЗ), которым вводятся ограничения на розничную торговлю алкоголем в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

Продажа спиртного, согласно ФЗ, допускается только в заведениях, имеющих зал обслуживания посетителей не менее 20 квадратных метров. При этом регионы могут либо полностью запретить подобную продажу алкоголя, либо увеличить размер площади зала. Что и сделали курганские законотворцы – увеличили площадь до 45 метров.

Во время обсуждения законопроекта в мае депутаты подчеркивали, что вопрос тщательно прорабатывался со множеством ведомств, включая облправительство, УМВД и Роспотребнадзор. Большинство «наливаек» – это псевдо-кафе, открывавшиеся в регионе исключительно для того, чтобы узаконить продажу спиртного в ночное время, заявил тогда депутат Кафеев. «Они просто поставили столик и всем наливают, будем честно говорить», – отметил Кафеев. Кроме того, на маргинальные заведения, где под окнами людей круглосуточно продают спиртное, массово жалуются курганцы.

Законопроект перед вынесением на майское заседание думы обсуждался на рабочей группе, в которую вошли представители областного правительства. Департамент экономического развития Курганской области заранее провёл мониторинг всех объектов общественного питания, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях.

«Необходимо, чтобы после введения ограничений по площади работу смогли продолжить добросовестные рестораторы. В Курганской области много небольших «настоящих» ресторанов, цель которых – не торговля разливными напитками, а оказание услуг питания. Зачастую площадь зала у «псевдоресторанов» не достигает 45 метров квадратных метров. На них и направлен данный закон», – пояснила врио директора департамента экономического развития Курганской области Ольга Ракетская.

Предполагалось, что ко второму чтению законопроект мог измениться с учётом мнения участников рынка, но депутаты остановились на тех параметрах, которые обсуждались в мае. Предполагается, что уже завтра новый закон будет подписан и вступит в силу после опубликования.

Как сообщал «Новый День», депутаты облдумы еще весной анонсировали новый законопроект о запрете на продажу алкоголя в некоторых торговых точках. Тогда депутаты также приводили статистику: с начала 2020 года в придомовых «наливайках» выявлено более 600 случаев продажи контрафактной продукции, более 200 случаев продажи алкоголя несовершеннолетним.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 30.06.20

В Кургане грузовая «Газель» врезалась в пассажирский автобус, пострадали пассажиры. / Доходы бюджета Курганской области за первый квартал 2020 года выросли. / В Кургане двух рабочих убило током высокого напряжения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»