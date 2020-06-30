Экс-заместителю курганского губернатора Ванюкову вынесен приговор: 11 лет тюрьмы

В Кургане суд 30 июня вынес приговор бывшему заместителю губернатора Курганской области Роману Ванюкову. Чиновник, в 2017 получивший пост при губернаторе Алексее Кокорине, признан виновным в совершении коррупционных преступлений.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, Ванюков отправится в исправительную колонию строгого режима на 11 лет. Также он должен заплатить штраф в сумме 9 млн рублей. Помимо этого суд принял решение конфисковать имущество подсудимого на сумму более 5 миллионов.

Напомним, Ванюкова судили за взятки. Он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.5 ст.290 УК РФ (взятка в крупном размере). Также ему вменялась ч.6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ через посредника взятки, сопряженной с вымогательством, в особо крупном размере).

Все преступления были совершены в то время, когда Ванюков занимал пост замгубернатора – директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. Эту должность он получил при экс-губернаторе Кокорине в марте 2017 года.

Под кураторство Ванюкова попадал «Курганавтодор». На дорожных контрактах чиновник и погорел. Он брал «откаты» с дорожных госконтрактов.

«Ванюков определял размер денежных средств, подлежащих «откату» подрядчиками, и передавал свои незаконные требования через посредника руководителям подрядных организаций. Размер денежных средств, подлежащих возврату, определялся Ванюковым, как правило, в процентном соотношении от суммы подлежащей выплате по государственному контракту и составлял от 3 до 10%», – уточняет СУ СКР по Курганской области.

Чиновник, намекая на взятку, обещал ускорить или напротив – существенно затормозить процесс принятия и оплаты произведенных работ и услуг в рамках ранее заключенных государственных контрактов со стороны ГКУ «Курганавтодор», а также в дальнейшем, при соблюдении выдвинутых им условий, гарантировал общее покровительство и приоритеты при заключении новых контрактов.

«Посредством реализации указанной преступной схемы Роман Ванюков намеревался получить от четырех субъектов предпринимательской деятельности денежные средства в размере более 27 миллионов рублей. Задокументированная фактически переданная Ванюкову сумма превысила 5 миллионов рублей. Частично указанные денежные средства из сумм взяток были изъяты дома у обвиняемого и его родственников при производстве обысков (на сумму около 4 млн. рублей)", – добавили в региональном Следкоме.

Уголовное дело сопровождали сотрудники УФСБ Зауралья.

Курган, Дарья Котова

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