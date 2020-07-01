Курганский депутат-оппозиционер проголосовал по вопросу поправок в Конституцию

Депутат Курганской областной думы, координатор курганского реготделения ЛДПР Юрий Ярушин проголосовал по вопросу внесению изменений в Конституцию 1 июля. По словам парламентария, он сам стал наблюдателем, поскольку посчитал нужным проконтролировать процесс.

Он не стал комментировать свой выбор. При этом отметил, что к организации процесса у него вопросов нет.

«Я проголосовал сегодня, раньше это сделать не мог, потому что я еще и наблюдателем являюсь. В приоритете на участках – безопасность и активность жителей – это имеет место быть», – отметил депутат.

По его мнению, отношение к жизни у людей меняется, именно поэтому они не бойкотируют это голосование, а приходят на избирательные участки.

«Я вчера проехал по Кетово, сегодня объезжаю Кетовский район, был в Введенском. Сомневаться в безопасности с точки зрения нарушения противоэпидемических норм не стоит. Столы стоят широкие, люди все в масках, члены комиссий в масках, экраны на головах, гражданам руки обрабатывают», – сообщил Юрий Ярушин.

Курган, Дарья Котова

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