В Кургане возбуждено уголовное дело из-за гибели двух мужчин от удара током

В Кургане возбуждено уголовное дело из-за гибели двух рабочих в одном из городских автосервисов. 29 июня при проведении работ они скончались на месте происшествия от удара током высокого напряжения.

Как сообщает 1 июля СУ СКР по Курганской области, дело возбуждено по ч.3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). В ведомстве добавили, что погибшие – мужчины 1983 и 1965 годов рождения.

«По данным следствия, трое работников автосервиса передвигали металлическую вышку и задели электрические провода, в результате чего двое мужчин получили смертельные удары током. Третий мужчина в результате поражения электрическим током получил травму ноги. В ходе следствия установлено, что перед проведением строительных работ потерпевшие не были проинструктированными надлежащим образом и осуществляли работы в отсутствие необходимых условий по охране труда», – сообщает региональный Следком.

Сейчас по делу проводится ряд экспертиз. «По итогам расследования следствием будет дана уголовно-правовая оценка деятельности сотрудников организации, ответственных за соблюдение безопасности и охрану труда», – уточнили в СУ СКР.

Как сообщал «Новый День», трагедия произошла днем 29 июня в курганском автосервисе, расположенном на пр. Голикова.

Курган, Дарья Котова

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