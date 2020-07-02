Избирком Курганской области озвучил итоги голосования по Конституции

В Курганской области явка на голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ составила 57,83%. Об этом 2 июля сообщается на странице регионального Избиркома в социальной сети «ВКонтакте».

Как уточнил глава Избиркома Зауралья Валерий Самокрутов, Избирательная комиссия Курганской области в четверг, 2 июля, утвердила протокол об итогах общероссийского голосования.

В список избирателей попали 686 тыс 888 курганцев. «Всего в голосовании на территории региона приняли участие 397 тыс 258 зауральцев. Явка составила 57,83%. Бюллетень для голосования содержал один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» «Да» ответили 276378 участников голосования, «Нет» – 117294», – сообщает председатель регионального Избиркома. Он также поздравил всех «с этим историческим событием» и поблагодарил жителей области за то, что они высказали свое мнение.

Высоко оценил Самокуртов и работу членов участковых избирательных комиссий. «Они на протяжении семи дней с 8:00 утра до 20:00 вечера непосредственно организовывали и проводили процедуру голосования. Это очень тяжелый труд, но они с честью справились. Никаких нарушений со стороны членов комиссий не было», – резюмировал Самокрутов.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 01.07.20

Ослаблены ограничения: курганские кафе и рестораны открыли летние веранды. / В Кургане возбуждено уголовное дело из-за гибели двух мужчин от удара током. / Курганский депутат-оппозиционер проголосовал по вопросу поправок в Конституцию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»