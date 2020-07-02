«Курганская область посчитала итоги одной из первых – это признак легитимности голосования»

В Курганской области объявлены итоги голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию. Явка в Зауралье превысила 57,80%, что выше общерегионального показателя осени 2019 года, когда зауральцы выбирали губернатора (48,19%). Абсолютным большинством голосов жители области поддержали поправки. «За» высказалось почти 70% курганцев, принявших участие в голосовании.

Всего в Зауралье проголосовать могли 686 тыс 888 избирателей. Как сообщается на сайте ЦИК РФ, жителям Курганской области было выдано 397 тыс 258 бюллетеней. Итог голосования предварительно такой: «за» – 69,58%, против поправок – 29,52% избирателей. Явка составила 57,83%.

Уже понятно, что явку вытянули не города Курганской области, а районы. В лидеры выбились Сафакулевская, Лебяжьевская, Целинная, Шатровская агломерации. Там была и самая высокая активность, и самый высокий процент «за» поправки. К примеру, в Сафакулевском районе положительно проголосовали 76,66% жителей.

По словам политолога Алексея Орлова, нужно обратить внимание на несколько моментов. Первый – быстрый подсчёт голосов. «Курганская область одной из первых посчитала итоги – это говорит о том, что у наблюдателей не возникало вопросов к легитимности подсчёта, что организация была на высоком уровне. Это является ключевым показателем чистоты и прозрачности процедуры», – объяснил он.

И добавил, что мобилизационную работу приходилось вести с учётом большого числа людей пожилого возраста – нужно было искать баланс между агитацией, призывами прийти на голосование и мерами по недопущению распространения коронавируса, чтобы не допустить большого скопления людей.

«В целом уже понятно, что Курганская область показала хороший итог: явка выше, чем на губернаторских выборах. Люди видят результат работы действующей руководящей команды – есть запрос на продолжение перемен. Однако коронавирус внёс коррективы в процедуру – сыграли роль ограничительные меры, без коронавируса явка могла бы быть выше», – резюмировал Алексей Орлов.

Глава Общественной палаты (ОП) Курганской области Валерий Яхонтов отметил, что «зауральцы дружно отдали свои голоса за развитие России, за стабильность. «И в Кургане – люди шли и голосовали. Еще хочу отметить, что я много ездил по области, много общался и получал ответную реакцию жителей региона», – говорит лидер ОП региона.

По словам Яхонтова, жителям области очень понравился дебют: формат «растянутого» на неделю голосования. И люди просят закрепить его законодательно. А молодежь Зауралья осталась недовольна тем, что регион пока не мог голосовать удаленно.

Один из членов участковой избирательной комиссии (УИК), попросивший не назвать его имя, рассказал «Новому Дню», что члены УИК были удивлены активностью курганцев. «Люди правда активно голосовали. Некоторые даже писали на бюллетенях свое мнение о поправках. К сожалению, такие бюллетени пришлось признать недействительными», – поделился впечатлением инсайдер.

Курган, Дарья Котова

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