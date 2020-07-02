Партийцы оценили итоги голосования в Курганской области

Депутат-оппозиционер думы Курганской области Иван Евгенов, представляющий в региональном парламенте фракцию КПРФ, признал, что голосование по поправкам в Конституцию прошло в Курганской области на удивление хорошо.

«Голосование завершилось. Претензий особых нет. И как никогда, между прочим, все было организовано и проведено хорошо», – заявил коммунист Евгенов.

Оценивая результаты голосования, оппозиционер отметил, что «всем все ясно и понятно» и «все прошло в российском режиме». «Но, как получилось, видимо, так и должно было быть. Был же пункт «против». Если итог такой, то значит он соответствует действительности и настроению людей, которые приняли участие в голосовании. Для каждого россиянина – это информация для размышления», – прокомментировал Иван Евгенов.

Коллега Евгенова – единоросс Евгений Кафеев, также считает, что показатели голосования в Курганской области релевантны настроению населения.

«Мы показали хороший и достойный результат – 69,58% проголосовавших одобряют вносимые поправки. Лично каждый из нас внес свой вклад в будущее. Все принимаемые поправки направлены только на благополучие людей и повышение качества их жизни. Наверное, впервые в нашей стране социальные гарантии будут прописаны в Конституции так подробно и точно», – прокомментировал депутат-единоросс Кафеев.

Напомним, явка в Зауралье составила 57,83%. Всего в Курганской области за обновленную Конституцию проголосовать могли 686 тыс 888 избирателей. Как сообщается на сайте ЦИК РФ, жителям региона было выдано 397 тыс 258 бюллетеней. Итог голосования такой: «за» – 69,58%, против поправок – 29,52% избирателей.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 02.07.20

В Зауралье за сутки выявлено 30 новых случаев Covid-19, лидируют Курган и Сафакулевский район. / «Курганская область посчитала итоги одной из первых – это признак легитимности голосования». / В Кургане без газа почти на двое суток останутся 19 многоквартирных домов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»