В Зауралье нашли тела трех подростков, пропавших сегодня ночью

Спасатели управления МЧС по Курганской области завершили поиски пропавших подростков. Их тела 6 июля были обнаружены в реке Исеть.

Спасатели официально подтвердили, что дети погибли, разместив пост в группе «Спасатели Кургана» в социальной сети «ВКонтакте». «Водолазы поисково-спасательной службы, прибывшие к месту происшествия, провели обследование дна реки Исеть и нашли тела утонувших подросток. Трагедии не удалось избежать», – сообщается в посте.

Как сообщал «Новый День», трагедия произошла в полутора километрах от населенного пункта Ключи в Шатровском районе. Дети в возрасте 13,14 и 15 лет пропали ночью 6 июля. Их одежду нашли на берегу. Родители вещи своих детей опознали. В 03:30 часов началась поисковая операция, которая продолжалась несколько часов. К МЧСникам присоединились волонтеры. Сегодня следователи СУ СКР по Курганской области возбудили уголовное дело по «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

«В ходе расследования будут установлены причины, по которым несовершеннолетние находились возле опасного объекта (реки) без сопровождения взрослых, а также иные условия, способствовавшие совершению преступления. По данному факту ведется следствие», – резюмировали в Следкоме Зауралья.

Курган, Шатровский район, Дарья Котова

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