В Курганской области набралось 396 кандидатов в депутаты облдумы

Избирком Курганской области 13 июля прекратил прием заявок от кандидатов в депутаты облдумы. О своем желании участвовать в предвыборной кампании заявили 396 кандидатов. Из них 322 – списочники, по одномандатным избирательным округам – 74 кандидата.

Как сообщает избирком Зауралья, свои списки предоставили шесть партий: «Единая Россия», «Яблоко», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Самый внушительный список у единороссов – 70 человек. Второе место занимают представители партии пенсионеров – 64 кандидата. «Справедливая Россия» – выдвигает 60 кандидатов, «Яблочники» – 33, ЛДПР – 51, КПРФ – 44. Всего в заверенных списках 322 кандидата.

«По одномандатным избирательным округам всего выдвинулись 74 кандидата: 73 – от шести избирательных объединений (региональных отделений политических партий «Яблоко», «Партия Роста», ЛДПР, «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия»), один – в порядке самовыдвижения. По одномандатным избирательным округам кандидатов выдвинули региональные отделения политических партий: «Яблоко» – 3 кандидата, «Партия Роста» – 2, «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» – по 17 кандидатов», – уточнили в Избиркоме Курганской области.

Выборы депутатов думы Курганской области седьмого созыва пройдут 13 сентября 2020 года.

Теперь всем кандидатам до 18 часов 21 июля предстоит зарегистрироваться. На проверку их документов отводится 10 дней.

Курган, Дарья Котова

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