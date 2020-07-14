Следком начал проверку из-за массового отравления курганцев шаурмой

В СУ СКР по Курганской области 14 июля заявили о проведении доследственной проверки из-за массового отравления людей в Шадринске.

«По предварительным данным, все пострадавшие ели шаурму, которую приобретали в одном из киосков общественного питания. По данному факту следственным управлением начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает Следком Зауралья.

Как сообщал «Новый День», в Шадринске люди массово отравились шаурмой. Ночью в инфекционную больницу было госпитализировано 12 человек. Всего пострадало 34 шадринца, все они купили шаурму в павильоне на перекрестке улиц Свердлова и Карла Либкнехта. Это были оперативные данные. Позднее следователи уточнили, что пострадали 28 человек, 11 горожан были госпитализированы.

Власти Шадринска оперативно уведомили прокуратуру о массовом отравлении, также к проверке подключились специалисты управления Роспотребнадзора. Известно, что предприниматель, которому принадлежит киоск, вел свой бизнес легально.

Стоит также отметить, что на территории Курганской области установилась аномально жаркая погода, что могло повлиять на качество продаваемой шаурмы. Жара до +36 градусов продлится до 17 июля.

Шадринск, Курган, Дарья Котова

Шадринск, Курган. Другие новости 14.07.20

В Курганской области набралось 396 кандидатов в депутаты облдумы. / В Шадринске 34 человека отравились шаурмой. / В Курганской области откроется завод по производству косметики класса «Vichy» и «Librederm». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»