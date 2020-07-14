Шумков ответил на вопросы курганцев про возобновление работы детских садов в период пандемии

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что работа детских садов, закрытых из-за пандемии коронавируса, пока не возобновится. Глава региона признал, что от родителей поступает много вопросов и подготовил для курганцев ответ, который разместил 14 июля на своей странице «ВКонтакте».

«Позиция Министерств просвещения и здравоохранения РФ такова: пока детские сады должны работать в формате дежурных групп. И мы этой рекомендации придерживаемся. Почему так? Известно, что многие дети являются носителями вируса, причём переносят его бессимптомно. Есть опасения, что малыши, заражаясь в детском саду, будут передавать заразу взрослым, включая стариков. Особенно, как вы знаете, вирус опасен для бабушек и дедушек», – написал сегодня Шумков «ВКонтакте».

Помимо этого на работу дошкольных учреждений повлияла и масштабная ремонтная кампания. «Уже неоднократно говорил, что по этому году мы ремонтируем так или иначе (а часто – комплексно) огромное количество объектов детского профиля – школы и детские сады. Сейчас пик сезона ремонтов. Мы, конечно, не сможем открыть детские сады, если рабочие меняют там кровлю или систему отопления. А таких объектов, повторюсь, очень много. Есть график проведения работ. Постараемся сопоставить наши шаги по ремонту с рекомендациями профильного министерства», – добавил Шумков.

Курганский губернатор пообещал, что региональные власти незамедлительно примут решение об открытии садиков, как только это позволит ситуация.

Напомним, в конце марта дошкольные учреждения из-за коронавируса прекратили свою работу в обычном формате. Остались только дежурные группы. «Там, где есть потребность в формировании дополнительных дежурных групп, просьба отрабатывать с органами местного самоуправления. Мы вас поддержим», – обратился к жителям области Шумков.

Курган, Дарья Котова

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