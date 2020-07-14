Губернатор Шумков написал колонку про «курганскую проблему» – дороги и их ремонт

Губернатор Вадим Шумков, откликнувшись за вопросы курганцев, написал колонку, посвященную ремонту дорог в Зауралье. Он отметил, что жители области спрашивают: почему делают не нашу дорогу, почему после ремонта раскопали и не закапывают. Свой подробный ответ на эти и другие вопросы Шумков 14 июля разместил на своей странице в «ВКонтакте». «Новый День» публикует отчет губернатора без купюр.

– Огромное количество вопросов по дорогам. Почему делают не нашу дорогу. Почему после ремонта раскопали и не закапывают. Постараюсь объяснить. Во всех административных центрах области субсидия на дорожные работы увеличивается каждый год в последние два года. В прошлом году, когда мы начинали, она составляла 1,5 – 8 млн рублей – смешные деньги. И это были так называемые «бумажные деньги» – перешедшая с прошлого года кредиторка.

План, который мы поставили себе и нашим коллегам в муниципалитетах: за 3 года постараться привести основную часть инфраструктуры, подчёркиваю, основную – детские сады, школы, больницы, ключевой каркас дорог – в нормативное состояние. Именно поэтому мы увеличиваем финансирование. А муниципалитет уже определяется – какие дороги, какие объекты ремонтировать. Разумеется, эти вещи нужно постоянно проговаривать с жителями. Это первое.

Второе – ремонтируем основные региональные трассы и огромное число дорог в Кургане. Я уже писал, какие.

Теперь про сроки работ и их объёмы. Городская улица выглядит как пирог. Под дорожным полотном находится верхняя сеть коммуникаций, а на глубине 4-7 метров, нередко – коллектор. Деньги на дорогу, возможно, есть. И это бюджет. Денег на сети в бюджете нет. Да и ремонтировать он их не вправе. Ведь так получилось в Кургане – сети частные.

Компаниям, конечно, можно сказать: «Давайте навалимся и всё отремонтируем комплексно и вместе». Но сразу последуют вопросы – кто будет платить. Сами сети в отвратительном состоянии, потому что в пылу приватизаций и дележа никто не думал, что надо масштабно вкладываться в их ремонт и поддержание. Потому-то мы уже почти год тщательно и кропотливо разбираемся в том клубке сетей и противоречий, доставшихся нам в наследство. А там, где можно, делаем их сами.

Потому, когда начинают штурмовать – давайте отремонтируйте ещё вот эту улицу, и вот эту улицу, и вот эту… надо быть честными: вы готовы к тому, что мы дорожное полотно поменяем, но через 2-3 месяца всё раскопают и будут ремонтировать там трубу, которую порвало. Выбирая дороги для ремонта, мы ищем оптимальные решения. Стараемся синхронизировать действия. И там, где по сетям остаётся вопрос, делаем дорогу лишь если тянуть больше невозможно. Возникает и ещё один вопрос – подрядчики. Объём работ резко вырос – и на городских, и на поселковых, и на региональных, и на федеральных трассах.

А соразмерного количества компаний с современной техникой, да работящими людьми не добавилось. Большинство же тех, кто требует рабочие места, не покидая дивана, брезгливо морщат нос от подобных предложений. Потому мы сразу честно говорим – нам придётся поискать тех, кто готов взять наши объёмы. И это не только и не столько курганская проблема. Более того, сейчас есть ограничения из-за пандемии, в РФ не смогли заехать многие из тех граждан ближнего зарубежья, кто часто занят на таких работах.

К сожалению, у нас в стране не все готовы пойти строить дороги. И те подрядчики, кто опирался на мигрантов, тоже оказались в тяжёлой ситуации. Слышал, что есть разговоры о том, что кто-то заводит подрядчиков. Беспардонная и бессовестная чушь. Заходите, работайте. Не криво и не «вчерную». Регистрируйтесь, платите налоги. Мы приглашаем всех, кто готов работать, на наши дороги и объекты.

Напомним, в 2020 году губернатор Вадим Шумков анонсировал колоссальный объём дорожных ремонтов, в том числе и по региональным трассам – на них жалуются почти все жители области. Почти за три года года дорожный фонд региона вырос с 2,8 млрд (2018 год) до 7,3 миллиардов рублей.

Только в Кургане в «портфель» дорожно-строительных работ на 2020 год попали множество объектов, в их числе крупные дорожные стройки.

Так, в 2020 году продолжится строительство нового моста ЖБИ по проспекту Машиностроителей. Мостостроители должны запустить путепровод, соединяющий центральную часть города с другими микрорайонами, к 2021 году. Цена контракта, напомним, превысила 1 млрд рублей. Работы разбиты на три этапа.

Еще один дорогой и долгий проект – строительство автодороги ул. Мальцева (от ул. Алексеева до ул. Мостостроителей), начатое в 2019 году. Второй этап стройки должен быть завершен к 30 ноября. Контракт на сумму 209,5 млн рублей получило АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Еще одна автодорога появится на ул. Фарафонова (от ул. Мальцева до 7-го микрорайона).

В текущем году началось строительство подъездной дороги к микрорайону Теплый Стан, о которой жители просили много лет. Цена контракта – 50,5 млн рублей. Деньги по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» выделяются из федерального и областного бюджетов. Протяженность новой трассы, которая будет двухполосной, 1520 метров. Предполагается не только строительство новой дороги, но и прокладка инженерных сетей, установка ограждения. Контракт заключен с АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

Еще один крупный проект – Восточный подъезд (на участке от путепровода в микрорайоне Керамзитном до трассы Р-254 «Иртыш»).

В области также запланирован непривычный для региона объем дорожно-строительных работ. Один из самых долгожданных объектов – ремонт региональной трассы Шадринск-Ялуторовск. Этот участок не ремонтировался 20 лет.

Возьмутся дорожники и за федеральные трассы. Как сообщал «Новый День», из-за ремонтной кампании движение будет затруднено на самых загруженных участках автодорог.

Так, работы будут проводиться на федеральной трассе «Иртыш». Это Курганский, Шумихинский и Мишкинский участки автодороги.

До октября 2020 года продлится капитальный ремонт на автодороге Екатеринбург-Шадринск-Курган. Работы проводятся на участках Далматовского, Каргапольского, Кетовского и Шадринского районов.

На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган также до осени будут ремонтироваться мосты через реки Ик и Деулка.

До конца 2021 года будет ограничено движение на автодороге «Подъезд к г. Тюмень» (Белозерский район), где начинается капитальный ремонт.

Курган, Дарья Котова

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