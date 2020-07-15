Губернатор Шумков распорядился выдавать курганцам в пандемию большие продуктовые наборы

В Курганской области по инициативе губернатора Вадима Шумкова начали выдавать продуктовые наборы. На помощь могут рассчитывать некоторые категории граждан.

Как ранее сообщала пресс-служба главы региона, новая и адресная мера поддержки введена для того, чтобы в период распространения коронавирусной инфекции поддержать тех, кто в этом особо нуждается.

«Семейный» набор могут получить безработные жители области, имеющие на содержании детей младше 16 лет, уволенные и вставшие на учет в качестве безработных после 1 марта 2020 года; многодетные семьи и неполные семьи из числа получателей пособия на ребенка по состоянию на 1 июня 2020 года, состоящие на социальном обслуживании в организациях социального обслуживания на 1 июня 2020 года. И неработающие пенсионеры старше 65 лет из числа получателей федеральной социальной доплаты к пенсии по состоянию на 1 июня 2020 года.

В постановлении облправительства уточняется, что в набор входят определенные виды продуктов. Это 40 кг муки; пять литров растительного масла; четыре банки тушенки из говядины и четыре банки тушенки из свинины по 338 г каждая. Также в семейном наборе 10 упаковок перловой крупы, по семь упаковок ячневой и пшеничной крупы и четыре упаковки манной крупы весом 800 г каждая.

«В районы области уже направлено 2513 таких наборов. Закупка продуктов производится за счет средств областного бюджета. За формирование продуктов отвечают учреждения социального обслуживания», – уточнили в пресс-службе Шумкова.

Всю информацию, связанную продуктовыми наборами, жители области могут найти здесь . Также справку можно получить по телефонам: 8 (3522) 44-77-46, 44-06-37, 44-70-32, приемная 8 (3522) 44-17-70 в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

В облправительстве напоминают, что получатели до 24 июля должны предоставить в соцзащиту письменное заявление, копию паспорта и документы, подтверждающие право на получение семейного набора.

«Решение о предоставлении продуктового набора принимается организацией социального обслуживания в течение семи рабочих дней с момента поступления заявления и документов. Отказать в предоставлении меры поддержки могут по нескольким причинам: несоответствие гражданина указанным в постановлении правительства категориям; непредставление (представление не в полном объеме) документов; представление недостоверных сведений. О времени и месте выдачи набора обратившихся за помощью граждан проинформируют специалисты центров соцобслуживания», – сообщают в облправительстве.

Как сообщал «Новый День», ранее Вадим Шумков в своем аккаунте в Инстаграм рассказывал о том, что не все его коллеги поддержали идею раздавать продуктовые наборы малоимущим в период пандемии коронавируса.

«Потенциальный диспут среди коллег о том, что кто-то из них не так хорошо работал в молодости или ведёт ассоциальный образ жизни, настоятельно порекомендовал завязать. Наличие стариков, выбирающих выброшенный из мусорных баков скоропорт, вне зависимости от причины – это наш общий позор. Мы не можем сформировать им дополнительную пенсию, но можем помочь продуктами. Наборы начнём развозить после 20 июня», – написал 4 июня в Инстаграм Вадим Шумков.

Курган, Дарья Котова

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