В Курганской области из-за массового отравления шаурмой возбуждено уголовное дело

В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту массового отравления жителей Шадринска шаурмой 13 июля. Как сообщает 16 июля СУ СКР Зауралья, дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следком подтвердил информацию, что шаурма в Шадринске продавалась в павильоне фаст-фуда на пересечении ул.Свердлова и К.Либкнехта. Также следователи назвали окончательное число тех, кто отравился – пострадали 53 человека, 17 человек были доставлены в больницу.

«Это стало возможным в связи с многочисленными нарушениями законодательства в сфере организации услуг общественного питания в данной точке общественного питания», – сообщает региональный Следком.

Во время проверки выяснилось, что в павильоне продавалась не только шаурма, а также хот-доги и роллы.

«В ходе расследования уголовного дела следователями назначены необходимые экспертизы, а также принимаются меры к установлению лиц из числа сотрудников и руководителей предприятия общественного питания, причастных к совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – резюмируют следователи.

Как сообщал новый «Новый День», региональный Следком еще 14 июля заявил о проведении доследственной проверки.

Напомним, в ночь с 13 на 14 июля в инфекционную больницу Шадринска было госпитализировано 12 человек. Остальным потребовалось амбулаторное лечение. К утру число пострадавших увеличилось. Всех тех, кому потребовалась помощь медиков, объединял тот факт, что они покупали шаурму в уличном павильоне.

Власти Шадринска оперативно уведомили прокуратуру о массовом отравлении, также к проверке подключились специалисты управления Роспотребнадзора. Известно, что предприниматель, которому принадлежит киоск, вел свой бизнес легально.

Шадринск, Курган, Дарья Котова

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