В Курганской области стабильно фиксируется по 50 новых случаев Covid-19

В Курганской области на 17 июля лабораторно подтверждено 50 новых случаев коронавируса. Примерно такие цифры регистрируются ежедневно с начала недели. Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось 1703.

Как сообщает оперативный штаб региона, большинство вновь заболевших – жители Кургана. В областной столице суточный прирост составил +31. Остальные инфицированные из Кетовского, Варгашинского, Куртамышского, Шумихинского, Щучанского, Далматовского и Шадринского районов.

Главный санитарный врач Курганской области Григорий Хохлов накануне объяснил причину резкого роста заболеваемости коронавирусом в регионе. По общему числу заболевших Зауралье выглядит лучше остальных субъектов УрФО. Но исходя из статистики, сейчас темп прироста в регионе в 4 раза выше, чем по всей России.

«С 15 июня Курганская область была открыта для всех приезжих. Сейчас в регионе свободное перемещение. Мы активно проводили тестирование вахтовиков. И если раньше было до 50% завозных случаев коронавируса, то в настоящий момент их 20%. Плюс у нас были три вспышки на промышленных предприятиях, которые находятся на границах с Челябинской областью. Сейчас идет заболеваемость среди правоохранительных органов – МВД, СК, прокуратура. На сегодняшний день есть небольшая тенденция к снижению», – 16 июля сообщил глава Курганского Роспотребнадзора на совещании в уральском полпредстве.

Курган, Дарья Котова

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