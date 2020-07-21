Правительство Курганской области подает заявку на создание в регионе особой экономической зоны

Заместитель губернатора Курганской области Владимир Архипов во вторник, 21 июля, сообщил об открытии новых производств на территории бывшей воинской части в селе Иковка. Чиновник, отвечающий в региональном кабмине за экономику Зауралья, уточнил, что облправительство планирует получить для данной территории статус особой-экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Заявка на создание в регионе ОЭЗ уже в работе.

«Уже реализуются инвестиционные проекты, которые позволят привлечь более 300 млн инвестиций и создать более 120 рабочих мест. Одним из новых резидентов будет ООО «Завод механический», который успешно производит малые архитектурные формы, оборудование для воркаута, ограждения для благоустройства дворовых территорий и детских игровых площадок. В целях расширения номенклатуры и дальнейшего развития инвестиционного проекта на площадке в с. Иковка планируется приобрести ряд нового оборудования, провести реконструкцию цеха. Инициатором проекта открыта кредитная линия, также 21 мая 2020 года получен микрозайм через фонд «Микрофинансирования Курганской области», – сообщил замгубернатора Архипов.

В число потенциальных резидентов, прогнозирует Архипов, могут войти еще несколько компаний. В их числе ООО «Курганский завод битумных материалов и дорожных технологий» ( Уфа). Инвестор заинтересован в строительстве битумного терминала с возможностью хранения и перевалки 30-35 тыс. тонн битума. Также планируют реализовать свои проекты ООО «Трейдсервис» (Екатеринбург) – строительство хранилища инертных материалов. И ООО «Магистраль» (Москва) – строительство асфальтового завода, битумного хранения и базы для хранения сыпучих материалов.

Промзона в районе воинской части площадью почти 132 га объединяет пять земельных участков. Один из них связан с «Курганмашзаводом».

«Эту площадку мы планируем включить в территорию создаваемой особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Курганская»», – написал в «ВКонтакте» замгубернатора.

Как сообщал «Новый День», Курганская область с 2019 года обсуждает с Минэкономразвития РФ вопрос создания в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ). И инициатива курганского губернатора Вадима Шумкова уже получила поддержку федерального ведомства. В августе 2019 года готовность поддержать создание ОЭЗ в регионе выразил и президент Владимир Путин.

В мае текущего года облправительство отправило заявку главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову. Как уточнили «Новому Дню» в пресс-службе курганского губернатора, в федеральном ведомстве документацию изучили и попросили внести некоторые корректировки. Необходимые документы доработаны и в ближайшее время Курганская область отправит министру Решетникову дополненную заявку.

Ранее в областном правительстве отмечали, что площадкой ОЭЗ может стать база «Курганмашзавода».Создание ОЭЗ на базе ПАО «Курганмашзавода» предварительно оценивалась в 419 млн рублей и предполагает создание более 2,7 тыс новых рабочих мест. Увеличение объема инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций) ожидается на уровне 14,8 млрд рублей.

В России ОЭЗ создаются с 2005 года. Решение о создании особой зоны утверждается только российским правительством и исключительно на основе заявок, сформированных регионами. В стране функционируют 26 ОЭЗ, включая 10 промышленно-производственных и шесть технико-внедренческих. Резиденты ОЭЗ получают ряд льгот и преференций.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 21.07.20

Арендаторы курганского Горсада проиграли мэрии иск о принудительном расторжении аренды. / УрФО занимает последнее место по коэффициенту выздоровевших от коронавируса (ИНФОГРАФИКА). / В Зауралье безработный рецидивист из-за 700 рублей напал с топором на 78-летнего пенсионера. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»