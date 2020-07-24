В Курганской области число заболевших коронавирусом превысило 2 тысячи

В Курганской области 24 июля выявлено 38 новых случаев Covid-19. С начала пандемии коронавирусом в Зауралье заболели 2 тыч 17 человек.

Больше всего заболевших в Кургане, там за сутки плюс 23 новых случая. Остальные инфицированные – жители Шадринска, Белозерского, Варгашинского, Далматовского, Кетовского, Сафакулевского, Шадринского и Юргамышского районов.

«Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 1008 человек. Сняты с медицинского наблюдения 20868 человек. Всеми лабораториями медицинских организаций суммарно проведено 96 тысяч 411 исследований», – уточнили 24 июля в оперативном штабе.

Как сообщал «Новый День», в Курганской области предварительно подтверждено семь летальных исходов от коронавируса. Такие данные 23 июля озвучила глава регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина. Все скончавшиеся – пациенты областного инфекционного госпиталя.

Курган, Дарья Котова

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