Главный врач курганского Covid-госпиталя рассказал про работу медиков и стихи от пациентов

Главный врач курганского инфекционного госпиталя Игорь Журавский рассказал, что происходило в главном Covid-госпитале Зауралья с марта и в каких условиях уже почти полгода работают курганские медики. Пост-историю Журавский разместил 27 июля на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Игорь Журавский, как и курганский губернатор Вадим Шумков, рассказал, что в самом начале пандемии курганское здравоохранение было не готово к пандемии. «Первый удар пришелся на материально-технические службы. Перед ними стояла задача в максимально короткие сроки обеспечить технические возможности приема пациентов, такие как: деления зон, усиление электросети при максимальной нагрузки, разводка кислородной сети по зданию – и это только самые важные и первостепенные задачи», – написал Журавский.

Параллельно профильный департамент региона решал такую проблему, как поставка необходимого оборудования. Закупались ИВЛ, также аппараты круглосуточно доставляли в госпиталь из районных и городских больниц. Тогда же медики столкнулись с дефицитом СИЗов.

«В условиях идущей по стране пандемии сложно было найти маски, костюмы, респираторы, защитные очки и прочие требуемые средства защиты. Первой на помощь откликнулась ФКУ " ИК-4 УФСИН России» по Курганской области. Задачу по пошиву защитных костюмов, комбинезонов и халатов выполнили в короткие сроки и отличного качества. В дальнейшей работе медицинского персонала, эти костюмы показали лучшие результаты по комфортности и удобству», – вспоминает главврач.

Первый пациент с подтвержденным коронавирусом поступил в инфекционую больницу 19 марта. Напомним, это был ребенок, заразившийся новой инфекцией во время семейного отпуска в Испании.

«Сотрудники 1-го воздушно-капельного отделения первыми принимали опыт лечения пациентов с диагнозом COVID -19. С 20 апреля прием пациентов начали все отделения больницы. Издан приказ о начале работы «Инфекционного госпиталя». Бригады скорой помощи все чаще и чаще стали привозить пациентов. Лечение и степень тяжести течения заболевания у всех разная, и в каждому случае нужен был индивидуальный подход к лечению. Проводились диагностические исследования, определялись и менялись схемы лечения. Весь приобретённый годами опыт и знания медицинских работников был направлен достижение одной цели – это скорейшее выздоровление и сохранение жизни пациентам с диагнозом COVID -19», – написал Игорь Журавский.

В особых условиях все это время работают курганские медики. Были сформированы бригады: каждая из них заступает на смену, которая длится восемь суток с продолжительностью работы 12 часов. То есть медики жили в госпитале круглосуточно.

«Для медицинских работников были оснащены спальные места, организовано питание и прочие удобства для максимально комфортного отдыха от смены. Во многом эти условия создавались благотворителями, спонсорами и просто не равнодушными жителями города. Не написать словами благодарность каждому, кто пришел и внес вклад в работу инфекционного госпиталя. Вся помощь, которая поступала в госпиталь, фиксировалась, учитывалась и главное была так нужна. Спасибо вам большое!", – отметил глава госпиталя.

Он напомнил, что когда поток пациентов увеличился, еще одной площадкой для лечения новой инфекции стала курганская горбольница №2. Врачи медучреждений делились опытом и помогали друг другу всем, чем могли.

«Идет шестой месяц оказания помощи пациентам с диагнозом COVID -19. Персонал уже адоптирован, привык к режиму работы. Госпиталь полностью оснащен. Очень приятно получать слова благодарности в адрес медиков от пациентов, которые звучали и в устной, и в письменной, и даже в стихотворной форме», – написал главврач и процитировал стихи, посвященные героям пандемии – медикам.

В семью пришла беда...

Так неожиданно, так скоро.

Анализ взяли у меня,

У дочки, мужа на Корону.

Был страх, обида на себя,

Ведь, не сберегла семью сама.

Казалось, мир разрушен навсегда.

Но вот в инфекционке дочь и я.

Ступив ногой в палату осторожно,

Присев на стул от страха,

Недуга дрожа,

Я встретила отличного врача.

Весь в белом, в маске не спеша

Поговорив, прослушав, дав надежду

О светлом будущем шутя,

Вдруг тяжело вздохнула чуть дыша.

Тогда, взглянув в её уставшие глаза,

Всё поняла, что сутками идет борьба

За жизнь, за дух, за веру и свободу,

На совесть, не жалея сил и годы.

Затем КТ, уколы, нервы и тревога,

Забота медсестер с душой,

И чистый пол хозяйки Светы

Заполнили мой мир больной.

Но всё прошло!..

За вас сейчас молю я Бога,

Чтоб вирус обошел вас стороной.

Пусть будет счастье у порога

При возвращении мамочек домой!

Напомним, за весь период пандемии коронавируса на территории Заураль выявлено более 2 тыс случаев Covid-19. Летальных исходов – семь.

Курган, Дарья Котова

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