В Кургане из-за коммунальной аварии на месяц перекрывают еще две магистрали

В Кургане с 28 июля до 28 августа включительно для движения транспорта будут закрыты участки улиц Пролетарская и К. Маркса. На ул. Пролетарская под ограничение попадает отрезок от жилых домов № 35 и № 39. Улица К. Маркса будет закрыта от дома № 78 до ул. Пичугина.

Как сообщает 27 июля ресурсоснабжающая компания «Водный союз», дороги перекрываются из-за устранения аварийных ситуаций на самотечных коллекторах. «Проведение данных работ потребует установки двух временных перекачивающих станций, которые обеспечат водоотведение в данном районе. Ограничения водоснабжения не потребуется», – сообщили в «Водном союзе».

Напомним, до 1 августа из-за аварийных работ закрыто движение на ул. К. Мяготина на участке от улицы Савельева до улицы Пролетарской.

Курган, Дарья Котова

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