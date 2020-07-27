В Зауралье за сутки коронавирусом заболели 35 человек, почти все – жители Кургана

В Курганской области общее число заболевших коронавирусом увеличилось до 2 тыс 126 человек. За сутки выявлено 35 новых случаев. Об этом 27 июля сообщили в оперативном штабе региона.

В Кургане за стуки инфицировались 33 человека, по одному заболевшему в Кетовском и Целинном районах. Под наблюдением медиком остаются 930 человек.

Как сообщал «Новый День», накануне представители управления Роспотребнадзора Курганской области выступили с особым заявлением. Санитарные врачи попросили пожилых жителей области максимально обезопасит себя от коронавируса.

В ведомстве напомнили, что только за последние две недели в регионе зарегистрированы 714 случаев COVID-19, из них 98 – у жителей области в возрасте 65 лет и старше. У 37 пациентов в этой возрастной группе за две недели короноврусная инфекция осложнилась пневмонией.

Медики в очередной раз напоминают, что у пожилых людей ослабший иммунитет. И повышается вероятность того, что в случае заражения COVID-19 болезнь будет протекать в тяжелой форме и может привести к летальному исходу.

Курган, Дарья Котова

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