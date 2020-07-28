Зауралью, где начался бум строительных и ремонтных работ, не хватает подрядчиков

В Курганской области, где на 2020 год запланирован большой объем строительно-ремонтных работ, не хватает подрядчиков. И даже при наличии финансирования сложно выполнять простые работы. Об этом в своем Инстаграм написал курганский губернатор Вадим Шумков.

«Медленно, ребята… Не успевают проектировщики, не хватает подрядчиков. Иные аукционы «крутятся» по 2-3 раза, не находя желающих. У подрядчиков, заявляющихся на объемы, остро не хватает людей, готовых выполнять штукатурные, малярные, дорожные, инженерные работы, заниматься благоустройством и общестроем», – написал Шумков.

Губернатор отметил, что региональные власти ситуацию пытаются исправлять. «Приглашаем, развиваем, перезагружаем», – отметил Шумков.По его оценке, в Зауралье за последние годы «исчезали сотни более-менее дееспособных производственных и строительных предприятий». «А регион-трудяга незаметно превращался в «доходягу», где даже при наличии денег сложно выполнять простые работы. Такова се ля ви…», – резюмировал Шумков.

Напомним, в 2020 году губернатор Вадим Шумков анонсировал колоссальный объём дорожных ремонтов, в том числе и по региональным трассам – на них жалуются почти все жители области. Дорожный фонд региона вырос с 2,8 млрд (2018 год) до 7,3 миллиардов рублей. Также в Зауралье массово строятся и ремонтируются социальные объекты – детские сады, школы, больницы. Помимо этого во многих муниципальных образованиях с 2019 года один за другим запускаются проекты, связанные с благоустройством территорий.

Курган, Дарья Котова

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