Суд вынес приговор подростку из Кургана, который обстрелял машину полицейских

По решению суда 18-летний житель Кургана приговорен к 2 годам лишения свободы. Такой срок ранее судимый подросток получил за обстрел патрульной машины.

Как сообщал «Новый День», 8 февраля 2020 года молодой человек находился в подъезде многоквартирного дома на ул. Дзержинского, откуда он открыл стрельбу по сотрудникам роты ДПС. Стрелок использовал газобалонный пистолет и стрелял из хулиганских побуждений.

«В результате выстрела было повреждено переднее боковое стекло, осколком которого одному из сотрудников причинено телесное повреждение, повлекшее легкий вред здоровью»,– напоминают в СУ СКР по Курганской области.

Угловное дело было возбуждено по двум статья УК РФ – хулиганство и применение насилия к представителю власти.

«На период следствия по ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее курганец уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение имущественных преступлений», – добавили в региональном Следкоме. На момент совершения очередного преступления рецидивисту было 17 лет.

Курган, Дарья Котова

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